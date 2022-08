Vi ricordate Manuel Franjo? 40 anni fa eravamo tutte pazze di lui (e dei balletti con Lorella) (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ci sono personaggi del mondo dello spettacolo che entrano nel mito. Uno di questi è senza dubbio Manuel Franjo che, insieme a Lorella Cuccarini, ha dato vita a balletti e coreografie memorabili. Nessun dubbio, quindi, sul perché 40 anni fa ervamo tutte pazze di lui! Ora la conduttrice ha parlato di lui in un post Instagram e lo ha intervistato sul suo canale YouTube dove, da qualche tempo, fa delle chiacchierate con personaggi noti. Manuel Franjo e Lorella Cuccarini, coppia televisiva indimenticabile È bastato un post su Instagram condiviso da Lorella Cuccarini per far tornare alla memoria i balletti iconici e il talento di Manuel Franjo. La ... Leggi su dilei (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ci sono personaggi del mondo dello spettacolo che entrano nel mito. Uno di questi è senza dubbioche, insieme aCuccarini, ha dato vita ae coreografie memorabili. Nessun dubbio, quindi, sul perché 40fa ervamodi lui! Ora la conduttrice ha parlato di lui in un post Instagram e lo ha intervistato sul suo canale YouTube dove, da qualche tempo, fa delle chiacchierate con personaggi noti.Cuccarini, coppia televisiva indimenticabile È bastato un post su Instagram condiviso daCuccarini per far tornare alla memoria iiconici e il talento di. La ...

