Ultime Notizie – Roma | incidente sulla Prenestina | morto 20enne

Un ragazzo di vent'anni è morto in un incidente avvenuto questa mattina all'alba in via Prenestina altezza del svincolo Gra. Nello scontro sono rimasti coinvolti una moto Honda sh 300 e una Opel Meriva. Il conducente dell'auto, uomo italiano di 46 anni, un poliziotto precedentemente sospeso dal servizio, è stato accompagnato presso l'ospedale per essere sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici di rito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, con il V Gruppo Prenestino che hanno proceduto al sequestro dei mezzi coinvolti. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale.

