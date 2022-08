Ucraina: Draghi, 'missili su centrale, mi associo a parole Papa, evitare disastro nucleare' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Speravo fino a ieri che la decisione di permettere l'accesso della centrale nucleare di Zaporizhzhia a ispettori dell'Onu fosse un altro di questi segni. Purtroppo stanotte missili russi hanno bombardato la zona intorno alla centrale e quindi non posso che associarmi alle parole del Santo Padre perché si eviti un disastro nucleare". Così il premier Mario Draghi al Meeting di Rimini. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Speravo fino a ieri che la decisione di permettere l'accesso delladi Zaporizhzhia a ispettori dell'Onu fosse un altro di questi segni. Purtroppo stanotterussi hanno bombardato la zona intorno allae quindi non posso che associarmi alledel Santo Padre perché si eviti un". Così il premier Marioal Meeting di Rimini.

