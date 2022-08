Ubriaco guida contromano e si schianta frontalmente contro un’auto: 3 feriti (Di mercoledì 24 agosto 2022) Bracciano. La guida è una cosa seria. Che sia l’alcool, il telefono o qualsiasi altro ”distrattore”, non possiamo permetterci di abbassare la soglia dell’attenzione. Oltre alla nostra, c’è in gioco anche l’incolumità delle altre persone. Ogni anno nel nostro Paese le morti in strada sono sempre altissime e gli incidenti all’ordine del giorno. L’ultimo è avvenuto negli scorsi giorni nei pressi di Bracciano. Sfiorata la tragedia a Bracciano Un incidente che ha sfiorato la tragedia e che ha visto coinvolte due auto, nei pressi di una curva. Il conducente di un’auto era in stato di ebbrezza evidente, motivo per il quale prima ha iniziato a guidare contromano, poi ha provocato l’incidente con un’altra vettura, a bordo della quale c’erano ben 4 persone, 3 delle quali sono rimaste ferite a seguito dello ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 agosto 2022) Bracciano. Laè una cosa seria. Che sia l’alcool, il telefono o qualsiasi altro ”distrattore”, non possiamo permetterci di abbassare la soglia dell’attenzione. Oltre alla nostra, c’è in gioco anche l’incolumità delle altre persone. Ogni anno nel nostro Paese le morti in strada sono sempre altissime e gli incidenti all’ordine del giorno. L’ultimo è avvenuto negli scorsi giorni nei pressi di Bracciano. Sfiorata la tragedia a Bracciano Un incidente che ha sfiorato la tragedia e che ha visto coinvolte due auto, nei pressi di una curva. Il conducente diera in stato di ebbrezza evidente, motivo per il quale prima ha iniziato are, poi ha provocato l’incidente con un’altra vettura, a bordo della quale c’erano ben 4 persone, 3 delle quali sono rimaste ferite a seguito dello ...

