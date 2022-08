Sting festeggia 30 anni di amore con la sua Trudie in Toscana: "Le scintille scoccano ancora" (Di mercoledì 24 agosto 2022) Su Instagram la coppia ha condiviso gli scatti del party e del mini concerto nella loro tenuta Il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 24 agosto 2022) Su Instagram la coppia ha condiviso gli scatti del party e del mini concerto nella loro tenuta Il ...

gazzettamantova : Sting festeggia i 30 anni di matrimonio con un mini concerto: il duetto con il figlio Joe Il cantante Sting e la mo… - CorriereToscano : #Sting festeggia il #matrimonio in #Toscana @OfficialSting #music #festa #Anniversary - joaoattom : Sting festeggia i 30 anni di matrimonio con un mini concerto: il duetto con il figlio Joe - solospettacolo : Sting festeggia 30 anni di matrimonio con Trudie in Toscana - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Sting festeggia 30 anni di matrimonio con Trudie in Toscana Brindisi e fuochi d'a… -