Serie C, Ghirelli: “Campionato a 61 squadre un danno in più” (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Ho grande rispetto per uno dei più alti livelli della Giustizia italiana e so che quel che deciderà avrà ripercussioni non solo per tutte le categorie calcistiche, ma per l’intero sport italiano. C’è un rischio. Se si stabiliscono criteri discrezionali nell’ammissione delle società ai campionati, può cambiare tutto il sistema. Beninteso, le regole ci vogliono e se serve vanno migliorate, ma poi vanno spiegate anche agli altri associati che ad esse si sono sempre attenuti“. Lo ha detto a Tuttosport, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli soffermandosi sul futuro nella competizione di Campobasso e Teramo, in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato. Ghirelli spiega che “i due casi sono diversi”. E aggiunge: “Al Campobasso è stata riconosciuta una sentenza alla quale il Teramo si è accodato. Io mi auguro che prevalga la valutazione ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Ho grande rispetto per uno dei più alti livelli della Giustizia italiana e so che quel che deciderà avrà ripercussioni non solo per tutte le categorie calcistiche, ma per l’intero sport italiano. C’è un rischio. Se si stabiliscono criteri discrezionali nell’ammissione delle società ai campionati, può cambiare tutto il sistema. Beninteso, le regole ci vogliono e se serve vanno migliorate, ma poi vanno spiegate anche agli altri associati che ad esse si sono sempre attenuti“. Lo ha detto a Tuttosport, il presidente della Lega Pro Francescosoffermandosi sul futuro nella competizione di Campobasso e Teramo, in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato.spiega che “i due casi sono diversi”. E aggiunge: “Al Campobasso è stata riconosciuta una sentenza alla quale il Teramo si è accodato. Io mi auguro che prevalga la valutazione ...

forzagranata1 : @FrancescoGhire2 Dott. Ghirelli ma quest'anno non avete predisposto un bando ad hoc per Sky oppure l'emittente non… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Serie C, Ghirelli: “Lega Pro su Rai? Garanzia di visibilità. Un connubio virtuoso” - Mediagol : Serie C, Ghirelli: “Lega Pro su Rai? Garanzia di visibilità. Un connubio virtuoso” - ILOVEPACALCIO : Serie C, Ghirelli sui ricorsi: «D'ora in poi pre-iscrizioni a Marzo» - Ilovepalermocalcio - Primonumero : Cresce l’attesa per le sorti del Campobasso. Ghirelli: “Se riammesso sarà serie C a 61 squadre”… -