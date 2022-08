Roseto degli Abruzzi Teramo | in auto travolge due bici | muore 22enne pittrice

(Di mercoledì 24 agosto 2022) commenta Ha investito in pieno due, sul litorale abruzzese nel Teramano,ndo tre giovani che stavano tornando da una serata trascorsa con amici. Alla guida della vettura, non assicurata, ...

Nell'incidente, avvenuto lunedì mattina sulla statale Adriatica nella zona di Scerne di Pineto, ha perso la vita Flavia Di Bonaventura, 22 anni, pittrice diAbruzzi. La famiglia ha ...ABRUZZI (Te) Un 34enne ubriaco alla guida di una Panda senza neanche l'assicurazione ha investito, sul litorale abruzzese nel Teramano, tre ventenni che in bicicletta stavano tornando da ...La vettura non era assicurata. L'uomo, indagato per lesioni e omicidio stradale, guidava con un tasso alcolico superiore a 1,5. Donati gli organi della vittima, Flavia Di Bonaventura ...ROSETO DEGLI ABRUZZI (Te) Un 34enne ubriaco alla guida di una Panda senza neanche l'assicurazione ha investito, sul litorale abruzzese nel Teramano, tre ventenni che in bicicletta ...