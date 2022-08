Rita Dalla Chiesa candidata e slitta fiction Rai sul padre (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – Rita Dalla Chiesa si candida alle prossime elezioni politiche 2022 del 25 settembre e la Rai fa slittare la fiction sul generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso a Palermo il 3 settembre del 1982. La prima puntata sarebbe dovuta andare in onda l’11 settembre. “Lo trovo profondamente ingiusto sia per la memoria di mio padre che per la mia professione”, dice Rita Dalla Chiesa a Controcorrente su Rete 4. “Mi dispiace per tutti i carabinieri che l’aspettavano, per gli appuntamenti per i 40 anni Dalla morte di papà, come quella alla scuola allievi ufficiali con il presidente Mattarella”. “Mi ha fatto sentire in colpa, mi sento colpevole, mi sento a disagio, ogni cosa è ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) –si candida alle prossime elezioni politiche 2022 del 25 settembre e la Rai fare lasul generale Carlo Alberto, ucciso a Palermo il 3 settembre del 1982. La prima puntata sarebbe dovuta andare in onda l’11 settembre. “Lo trovo profondamente ingiusto sia per la memoria di mioche per la mia professione”, dicea Controcorrente su Rete 4. “Mi dispiace per tutti i carabinieri che l’aspettavano, per gli appuntamenti per i 40 annimorte di papà, come quella alla scuola allievi ufficiali con il presidente Mattarella”. “Mi ha fatto sentire in colpa, mi sento colpevole, mi sento a disagio, ogni cosa è ...

