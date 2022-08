Quali sono i rischi per le donne in gravidanza che contraggono il Vaiolo delle scimmie (Di mercoledì 24 agosto 2022) Recentemente, l’American Journal of Obstetrics and Gynecology ha pubblicato una review in cui ricercatori hanno descritto l’impatto, i potenziali meccanismi di infezione e la gestione clinica dei casi di Vaiolo delle scimmie contratto dalle donne in stato di gravidanza. Questo testo si è occupato di revisionare precedenti studi scientifici in cui venivano evidenziati i rischi dell’infezione per le donne incinte. NewsSalute e Benessere Monkeypox: primo caso di Vaiolo delle scimmie in una donna incinta "Sappiamo che un'infezione può verificarsi attraverso il trasferimento placentare. Nel caso di cui siamo a conoscenza attualmente, non sembra che ... ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 24 agosto 2022) Recentemente, l’American Journal of Obstetrics and Gynecology ha pubblicato una review in cui ricercatori hanno descritto l’impatto, i potenziali meccanismi di infezione e la gestione clinica dei casi dicontratto dallein stato di. Questo testo si è occupato di revisionare precedenti studi scientifici in cui venivano evidenziati idell’infezione per leincinte. NewsSalute e Benessere Monkeypox: primo caso diin una donna incinta "Sappiamo che un'infezione può verificarsi attraverso il trasferimento placentare. Nel caso di cui siamo a conoscenza attualmente, non sembra che ... ...

