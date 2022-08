Paredes contro la Juventus (Di mercoledì 24 agosto 2022) Leandro Paredes è l’obiettivo della Juventus per il centrocampo: già nelle sfide contro i bianconeri le qualità dell’argentino erano emerse chiaramente Leandro Paredes alla Juventus, lo vuole assolutamente Allegri, ancor più dopo gli imbarazzi registici registrati a Genova. No, cambio di prospettiva, l’infortunio di Wijnaldum porta Mourinho a puntare sull’argentino, che la Roma l’ha già frequentata collezionando 54 presenze, è stata la sua scuola prima di fare un Erasmus calcistico a San Pietroburgo e prendere la laurea a Parigi. Se nella Capitale Paredes è una suggestione dell’ultima ora, a Torino sponda bianconera il centrocampista del Psg è un obiettivo di cui si è parlato a lungo e non solo in questa stagione. Quando lo hanno visto dal vivo, che idea si sono fatti i tifosi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Leandroè l’obiettivo dellaper il centrocampo: già nelle sfidei bianconeri le qualità dell’argentino erano emerse chiaramente Leandroalla, lo vuole assolutamente Allegri, ancor più dopo gli imbarazzi registici registrati a Genova. No, cambio di prospettiva, l’infortunio di Wijnaldum porta Mourinho a puntare sull’argentino, che la Roma l’ha già frequentata collezionando 54 presenze, è stata la sua scuola prima di fare un Erasmus calcistico a San Pietroburgo e prendere la laurea a Parigi. Se nella Capitaleè una suggestione dell’ultima ora, a Torino sponda bianconera il centrocampista del Psg è un obiettivo di cui si è parlato a lungo e non solo in questa stagione. Quando lo hanno visto dal vivo, che idea si sono fatti i tifosi ...

notizie_roma : RT @notizie_roma: Mourinho voule Paredes a la @ASRomaEN. Sarà @juventusfcen contro @ASRomaEN per il giocatore argentino. Però i candidati s… - notizie_roma : Mourinho voule Paredes a la @ASRomaEN. Sarà @juventusfcen contro @ASRomaEN per il giocatore argentino. Però i candi… - ma3k03k : Toc toc? Hey @juventusfc @andagn sabato giochiamo contro la #roma.. che cazzo state facendo? #paredes #depay - MatteoCampbells : Essere contro Allegri è semplice, qualsiasi giocatore arrivi è sicuro che lo abbia chiesto lui: Esempio, potrebbe… - G_bOrtz : @SandroS1915 @il_prof_13 @justmartinaxj Le mezz'ali non hanno aiutato e il lavoro di Locatelli per cercare di smarc… -