(Di mercoledì 24 agosto 2022) Secondo quanto riportato da L'Equipe, ilavrebbe puntato Jamaldel Newcastle come rinforzo per la fascia sinistra. Interesse...

sportli26181512 : Nizza, occhi puntati su Lewis e Parisi: Secondo quanto riportato da L'Equipe, il Nizza avrebbe puntato Jamal Lewis… - AUSTRALIA06 : @UnaCertaCarmen Come un battito inesperto perde il volo davanti ai suoi occhi, perde il destino davanti alla sua be… - ArenaSportiva1 : ??Il #Nizza ha messo gli occhi su Nicolas #Pepè, che potrebbe lasciare l’#Arsenal durante questa sessione di calciom… - infoitsport : Il Nizza sfida Juventus e Atalanta, occhi puntati su Emerson Palmieri - TUTTOJUVE_COM : Il Nizza sfida Juventus e Atalanta, occhi puntati su Emerson Palmieri -

Footballnews24.it

... ha un passato all'Atalanta (da gennaio a giugno 2020) e in Francia sponda. Interessa anche ... Il Ninja vestirebbe la maglia della Roma achiusi, attualmente gioca nell'Anversa con un ...... passarono dalle diverse sedi cittadine, fino a ritornare in via. Erano le 20.20. Lì, lo "... Gli "uomini d'oro" Un furto miliardario avvenuto sotto glidella polizia. Gli inquirenti capirono ... Nizza, obiettivo terzino sinistro: occhi su Lewis del Newcastle Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...L'attaccante Dovbyk più un colpo proveniente dal Nizza per il calciomercato del ds della Salernitana Morgan De Sanctis ...