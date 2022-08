Mestrino (Padova), auto travolge gruppo di adolescenti: 7 feriti lievi (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un gruppo di ragazzi, circa una decina, è stato investito nella tarda serata di lunedì 22 agosto a Lissaro, una frazione del comune di Mestrino nel Padovano. Secondo quanto ricostruito, il conducente aveva perso il controllo del mezzo. Fortunatamente non ci sono vittime, ma ci sono stati alcuni feriti, non gravi. Lo ha reso noto la Polizia locale che sta chiudendo i rilievi sull’incidente. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 24 agosto 2022) Undi ragazzi, circa una decina, è stato investito nella tarda serata di lunedì 22 agosto a Lissaro, una frazione del comune dinelno. Secondo quanto ricostruito, il conducente aveva perso il controllo del mezzo. Fortunatamente non ci sono vittime, ma ci sono stati alcuni, non gravi. Lo ha reso noto la Polizia locale che sta chiudendo i risull’incidente.

