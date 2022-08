“Me l’hanno dovuto togliere”. Fedez, vita stravolta dopo il tumore: “Ecco come sto ora” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nelle ultime ore Fedez ha voluto parlare apertamente di qualsiasi tipo di argomento con i suoi follower. Ha chiesto loro di porgli delle domande, alle quali lui ha risposto prontamente. E ovviamente non si poteva non parlare della sua vita dopo il tumore al pancreas. Nei mesi scorsi ha dovuto combattere ed è stato operato per risolvere la grave problematica di salute, ma c’è qualcosa che è cambiata notevolmente. Inoltre, ha anche rivelato quali siano le sue attuali condizioni di salute. Da parte di Fedez non ci sono state spiegazioni solamente sulla sua vita dopo il tumore. Ha replicato anche alle polemiche, scaturite da una sua immagine in compagnia di Chiara Ferragni mentre si trovava su un precipizio ad Ibiza: “Non mi sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nelle ultime oreha voluto parlare apertamente di qualsiasi tipo di argomento con i suoi follower. Ha chiesto loro di porgli delle domande, alle quali lui ha risposto prontamente. E ovviamente non si poteva non parlare della suailal pancreas. Nei mesi scorsi hacombattere ed è stato operato per risolvere la grave problematica di salute, ma c’è qualcosa che è cambiata notevolmente. Inoltre, ha anche rivelato quali siano le sue attuali condizioni di salute. Da parte dinon ci sono state spiegazioni solamente sulla suail. Ha replicato anche alle polemiche, scaturite da una sua immagine in compagnia di Chiara Ferragni mentre si trovava su un precipizio ad Ibiza: “Non mi sono ...

pdnetwork : Per #ferragosto in molti hanno dovuto rinunciare a qualche giorno di riposo, restando a casa. I prezzi aumentano me… - Nara___L : RT @PBerizzi: I cancellieri della Corte d'appello di Venezia che non hanno ammesso le liste di Forza Nuova in Veneto hanno fatto quello che… - Lorenz20091 : @MarcoRizzoPC Avresti dovuto fermarli prima i tuoi amici comunisti. Solo oggi ti accorgi che hanno distrutto l'Italia? ieri dove eri. - JeanGab63523069 : RT @niforcheri: @mittdolcino la risposta l'avevo messa in un articolo che ho dovuto censurare, pubblicato sulla Gazzetta di Lucca e intitol… - niforcheri : @mittdolcino la risposta l'avevo messa in un articolo che ho dovuto censurare, pubblicato sulla Gazzetta di Lucca e… -

Incontro al buio e scambio di persona: così Davide Ferrerio è finito in coma ... hanno consentito alla Squadra Mobile di accertare la dinamica ... L'attenzione degli investigatori si è concentrata sull'analisi delle ... attendendo un suo amico con il quale si sarebbe dovuto recare ... Ecco la versione americana di Sailor Moon che non vedremo mai ...artificiale di disegnare Pennywise di Lorenza Negri L'... spettatori che per altro hanno una cultura per certi versi molto differente ... Lo show avrebbe dovuto andare in onda sulla Fox , nel blocco ... Il Cittadino di Monza e Brianza ...consentito alla Squadra Mobile di accertare la dinamica ...'attenzione degli investigatori si è concentrata sull'analisi delle ... attendendo un suo amico con il quale si sarebberecare ......artificiale di disegnare Pennywise di Lorenza Negri'... spettatori che per altrouna cultura per certi versi molto differente ... Lo show avrebbeandare in onda sulla Fox , nel blocco ... A causa dell'attuale contesto finanziario, Tier Mobility ha dovuto licenziare 180 dipendenti