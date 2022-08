L’infortunio di Mir è più serio del previsto: niente GP di Misano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Danni ai legamenti e alle ossa della caviglia destra. Questo l’aggiornamento dei medici all’indomani dell’highside che ha tolto Joan Mir dal Gran Premio d’Austria, dopo una TAC e una seconda risonanza magnetica. Lo spagnolo della Suzuki, che subito dopo il volo si era sottoposto a degli esami al centro medico del Red Bull Ring, dai quali era emersa una piccola frattura, ne avrà per almeno due settimane e salterà, di conseguenza, il GP di San Marino e della Riviera di Rimini in calendario dal 2 al 4 settembre. Joan Mir (Credits: Team Suzuki Ecstar Facebook)“Il paziente – ha affermato il dottor Juan Garcias dall’Hospital Juaneda Miramar di Palma di Maiorca – ha riportato una lesione dei legamenti talocalcaneali con una piccola avulsione ossea. L’articolazione tibiofibulare era stabile, ma con una contusione ossea sulla testa dell’astragalo. In questo caso, l’articolazione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022) Danni ai legamenti e alle ossa della caviglia destra. Questo l’aggiornamento dei medici all’indomani dell’highside che ha tolto Joan Mir dal Gran Premio d’Austria, dopo una TAC e una seconda risonanza magnetica. Lo spagnolo della Suzuki, che subito dopo il volo si era sottoposto a degli esami al centro medico del Red Bull Ring, dai quali era emersa una piccola frattura, ne avrà per almeno due settimane e salterà, di conseguenza, il GP di San Marino e della Riviera di Rimini in calendario dal 2 al 4 settembre. Joan Mir (Credits: Team Suzuki Ecstar Facebook)“Il paziente – ha affermato il dottor Juan Garcias dall’Hospital Juaneda Miramar di Palma di Maiorca – ha riportato una lesione dei legamenti talocalcaneali con una piccola avulsione ossea. L’articolazione tibiofibulare era stabile, ma con una contusione ossea sulla testa dell’astragalo. In questo caso, l’articolazione ...

TuttoQuaNews : RT @sportmediaset: L'infortunio di Mir è più serio del previsto. niente GP di Misano #mir #suzuki #motogp #misano - sportmediaset : L'infortunio di Mir è più serio del previsto. niente GP di Misano #mir #suzuki #motogp #misano - Motorsport_IT : #MotoGP | Joan Mir deve saltare Misano per l'infortunio alla caviglia - Canta237 : RT @LiveGPit: #MotoGP | Joan Mir salterà Misano per l'infortunio alla caviglia ? @AggioValentino #SanMarinoGP @JoanMirOfficial https:/… - AggioValentino : RT @LiveGPit: #MotoGP | Joan Mir salterà Misano per l'infortunio alla caviglia ? @AggioValentino #SanMarinoGP @JoanMirOfficial https:/… -