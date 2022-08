L’ex volto di “Amici” ricoverato in ospedale: triste annuncio (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’ex volto di “Amici“, Pasqualino Maione, è stato ricoverato in ospedale. Il triste annuncio è arrivato sui social: “Non amo parlare molto della mia vita privata, uso i social per divertimento e soprattutto per lavoro, ma in questo caso volevo dirvi una cosa importante“. Pasqualino ha poi spiegato il motivo per il quale è stato ricoverato in ospedale. Se siete curiosi di saperlo, vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine. (Continua dopo la foto…) “Amici 20”, Aka7even costretto a rinviare il tour per problemi di salute: fan sotto choc Chi è Pasqualino Maione Pasqualino Maione è un ex allievo della scuola di “Amici“, famoso talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Egli ha ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 24 agosto 2022)di ““, Pasqualino Maione, è statoin. Ilè arrivato sui social: “Non amo parlare molto della mia vita privata, uso i social per divertimento e soprattutto per lavoro, ma in questo caso volevo dirvi una cosa importante“. Pasqualino ha poi spiegato il motivo per il quale è statoin. Se siete curiosi di saperlo, vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine. (Continua dopo la foto…) “20”, Aka7even costretto a rinviare il tour per problemi di salute: fan sotto choc Chi è Pasqualino Maione Pasqualino Maione è un ex allievo della scuola di ““, famoso talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Egli ha ...

SiracusaPress : #Regionali L'ex magistrata conferma la sua disponibilità a correre per la Regione - Smile_Giulia23 : RT @sportface2016: #NapoliMonza, brutto infortunio per Andrea #Ranocchia: ,l'ex Inter esce in barella con le mani sul volto - sportface2016 : #NapoliMonza, brutto infortunio per Andrea #Ranocchia: ,l'ex Inter esce in barella con le mani sul volto - venti4ore : Come cambierà volto Arezzo in base al progetto per l’ex scalo merci “Il… - lawebstar_it : Cosa bolle in pentola tra #Lulu e #Deddy, ex volto di #Amici? L'ex del #GFVIP rompe il silenzio sui social: -