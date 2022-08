Letta 'dimentica' Calenda e rilancia: 'Io premier? Se me lo chiedono...' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Io premier? "Ovviamente se me lo chiedono lo faccio". Così il segretario del Pd, Enrico Letta , a Non stop news su RTL 102.5 . Il ,massimo rappresentante del Pd ha toccato anche altri temi nel corso ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 24 agosto 2022) Io? "Ovviamente se me lolo faccio". Così il segretario del Pd, Enrico, a Non stop news su RTL 102.5 . Il ,massimo rappresentante del Pd ha toccato anche altri temi nel corso ...

