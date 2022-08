La svolta nucleare del Giappone (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Giappone si accinge a una svolta per l'energia nucleare, con il primo ministro Fumio Kishida che annuncia piani per guardare alla costruzione di nuovi impianti, in quella che sarebbe una rottura con più di un decennio di politica... Leggi su today (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ilsi accinge a unaper l'energia, con il primo ministro Fumio Kishida che annuncia piani per guardare alla costruzione di nuovi impianti, in quella che sarebbe una rottura con più di un decennio di politica...

StefanoC1111 : @CarloCalenda Ottimo intervento. Ricordo inoltre che sono i ricercatori italiani ad avere dato la svolta nella prod… - Paolo_Gambarini : Ho letto il programma del #PD: no nucleare, no fonti fossili, rigassificatori solo per un breve periodo, immediata… - Paolo_Gambarini : @Leonardobecchet Sarà una tragedia, immaginare un futuro immediato solo da fonti rinnovabili è un suicidio (in prim… - InsalatinaMista : @Clarembaldo Non vedo altre soluzioni. Se la Russia non copre la Serbia con il suo ombrello nucleare vedo la svolt… - moneypuntoit : ?? Perché la tassonomia con gas e nucleare non ha niente a che vedere con la svolta green ?? -