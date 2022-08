La ragazza con i pattini in autostrada: 19 euro di multa. Lo sfogo: «Quanta cattiveria contro di me» (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’immagine di lei con i pattini in autostrada ha fatto il giro del web. Immortalata da alcuni viaggiatori e dalle telecamere di sorveglianza sul tratto della A10 che collega Ventimiglia a Genova, la ventinovenne Diana Marini, brasiliana e residente da anni a Roma, stava rientrando verso l’una di notte a Borghetto Santo Spirito, nella riviera savonese. E si era persa, come aveva spiegato lei stessa, finendo in un tratto di strada vietato ai pedoni con i pattini ai piedi. «Mi sembrava una strada come un’altra, ma non avevo bevuto» «Non ho trovato un taxi, ero andata coi pattini all’andata, ho scritto l’indirizzo dell’alloggio di Borghetto sul navigatore e sul telefono mi sono venute fuori due strade possibili. Mi hanno spiegato che avevo la modalità «in auto» invece che «a piedi». Ho scelto la più veloce che mi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’immagine di lei con iinha fatto il giro del web. Immortalata da alcuni viaggiatori e dalle telecamere di sorveglianza sul tratto della A10 che collega Ventimiglia a Genova, la ventinovenne Diana Marini, brasiliana e residente da anni a Roma, stava rientrando verso l’una di notte a Borghetto Santo Spirito, nella riviera savonese. E si era persa, come aveva spiegato lei stessa, finendo in un tratto di strada vietato ai pedoni con iai piedi. «Mi sembrava una strada come un’altra, ma non avevo bevuto» «Non ho trovato un taxi, ero andata coiall’andata, ho scritto l’indirizzo dell’alloggio di Borghetto sul navigatore e sul telefono mi sono venute fuori due strade possibili. Mi hanno spiegato che avevo la modalità «in auto» invece che «a piedi». Ho scelto la più veloce che mi ...

