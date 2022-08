Governo: Draghi, 'parole siano di verità e speranza, no calamità che ci trovano inerti' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - Le parole sul futuro che ci attende devono "essere di verità e di speranza. Non bisogna tacere le difficoltà che abbiamo di fronte, ma non è nemmeno onesto descriverle come calamità che ci trovano inerti. Voi, noi tutti, supereremo le difficoltà, supereremo questi ostacoli. La fiducia nel futuro sarà la nostra forza". Con questo messaggio di speranza, il premier Mario Draghi ha chiuso il suo intervento al Meeting di Rimini. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - Lesul futuro che ci attende devono "essere die di. Non bisogna tacere le difficoltà che abbiamo di fronte, ma non è nemmeno onesto descriverle comeche ci. Voi, noi tutti, supereremo le difficoltà, supereremo questi ostacoli. La fiducia nel futuro sarà la nostra forza". Con questo messaggio di, il premier Marioha chiuso il suo intervento al Meeting di Rimini.

