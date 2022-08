Formula 1 - Ricciardo lascia la McLaren alla fine della stagione (Di mercoledì 24 agosto 2022) La McLaren ha appena annunciato che Daniel Ricciardo lascerà la squadra alla fine della stagione. Il team di Woking e il pilota australiano hanno trovato un accordo per risolvere anticipatamente il contratto. Addio senza sorprese. Le prestazioni di Ricciardo alla McLaren non sono mai state all'altezza delle aspettative e spesso la squadra si è ritrovata a lottare solamente con Norris, mentre Daniel faticava a trovare il ritmo con la monoposto. Ricciardo lascia la squadra con la magra consolazione di essere comunque riuscito a conquistare una vittoria, quella di Monza 2021, ma con il rammarico di aver comunque perso diverse occasioni. "Far parte della famiglia McLaren ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 24 agosto 2022) Laha appena annunciato che Daniellascerà la squadra. Il team di Woking e il pilota australiano hanno trovato un accordo per risolvere anticipatamente il contratto. Addio senza sorprese. Le prestazioni dinon sono mai state all'altezza delle aspettative e spesso la squadra si è ritrovata a lottare solamente con Norris, mentre Daniel faticava a trovare il ritmo con la monoposto.la squadra con la magra consolazione di essere comunque riuscito a conquistare una vittoria, quella di Monza 2021, ma con il rammarico di aver comunque perso diverse occasioni. "Far partefamiglia...

