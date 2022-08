Follia in autostrada, tir e auto fanno inversione a U prima di una galleria a Genova: il video della manovra spericolata (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un’inversione a U, prima di una galleria, in curva. È la manovra spericolata fatta da un autista di un tir e da un uomo alla guida di un’auto. È successo lungo lo snodo autostradale di Genova. Come si vede nel video, il tir ha messo in pericolo le auto che arrivavano da entrambe le direzioni. La polizia ha bloccato i due conducenti: l’autista è stato sanzionato con il ritiro della patente e una multa di 8mila euro, cui si è aggiunto il fermo del mezzo per tre mesi. Stessa sorte è toccata al conducente dell’auto. Ma per loro non è finita così, poiché i poliziotti stanno inviando un dossier alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un’a U,di una, in curva. È lafatta da un autista di un tir e da un uomo alla guida di un’. È successo lungo lo snodole di. Come si vede nel, il tir ha messo in pericolo leche arrivavano da entrambe le direzioni. La polizia ha bloccato i due conducenti: l’autista è stato sanzionato con il ritiropatente e una multa di 8mila euro, cui si è aggiunto il fermo del mezzo per tre mesi. Stessa sorte è toccata al conducente dell’. Ma per loro non è finita così, poiché i poliziotti stanno inviando un dossier alla ProcuraRepubblica presso il Tribunale di ...

