Flat Tax, chi guadagna (e chi perde) con la riforma promessa dal centrodestra (Di mercoledì 24 agosto 2022) La Lega voleva una tassa piatta al 15%, Forza Italia al 23%. Alla fine, la proposta elettorale del centrodestra parla di una Flat tax «incrementale» per la parte di reddito in più rispetto all'anno precedente. La Uil: «Per molti cittadini ci sarebbe un aumento diretto della pressione fiscale»

