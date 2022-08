Fiori gialli e blu a Downing Street per l'indipendenza Ucraina (Di mercoledì 24 agosto 2022) L'ingresso al civico 10 di Downing Street, residenza a Londra del premier britannico Boris Johnson, è stato decorato da Fiori gialli e blu in segno di solidarietà con Kiev, nel Giorno dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022) L'ingresso al civico 10 di, residenza a Londra del premier britannico Boris Johnson, è stato decorato dae blu in segno di solidarietà con Kiev, nel Giorno dell'...

Fiori gialli e blu a Downing Street per l'indipendenza Ucraina

L'ingresso al civico 10 di Downing Street, residenza a Londra del premier britannico Boris Johnson, è stato decorato da fiori gialli e blu in segno di solidarietà con Kiev, nel Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina. L'arco floreale è composto per lo più da girasoli, fiore nazionale ucraino. 24 agosto 2022