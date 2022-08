(Di mercoledì 24 agosto 2022) Su Repubblica un pezzo di Matteo Pinci sul fair play finanziario e le sanzioni che rischiano in club nel mirino della Uefa. Tra questi anchentus,. Le situazioni sono diverse, come saranno diverse le ammende, ma certo le violazioni e il rischio di penalizzazioni pesano sul. Ecco perché, ad esempio,ntus non fanno follie in questa sessione. “lantus sta conducendo uncon un saldo positivo di oltre 30. Lacon le cessioni ha monetizzato una ventina dipiù i 7 che prenderà vendendo Felix alla Cremonese. In entrata invece ha preso solo prestiti o parametri zero”. “Anche l’oggi è ...

F1N1no : @cinziamitika Per ignoranza. Nemmeno il Milan ebbe mai il blocco o l'Inter (e loro lo violarono alla grande il ffp.… - napolista : Ffp, la Juve avrà una multa di soli 3 milioni, il Milan 2. Inter e Roma pagheranno sul mercato 2023 Repubblica fa… - tozzo82 : RT @Rougenoir1978: @saIva___ Miglioreranno. Post closing finisce fase 1 (abbattimento spese) e inizia fase 2 (aumento ricavi + stadio). Nel… - Rougenoir1978 : @saIva___ Miglioreranno. Post closing finisce fase 1 (abbattimento spese) e inizia fase 2 (aumento ricavi + stadio)… - Peabody_098765 : @Pirichello Il problema dell'aumento spropositato dei costi dei cartellini è dovuto proprio a ffp xchè le società t… -

La Juventus cercherà di rialzarsi al più presto dopo il pareggio ottenuto contro la Sampdoria che per ora la allontana dalla vetta della classifica. I bianconeri sanno benissimo di non poter ...Calciomercato, 80 milioni per la Juventus. Il piano della superstar Cherubini è chiarissimo, tutti gli aggiornamenti. Dall'istituzione delabbiamo assistito ad un importante cambiamento in termini di modus operandi sul fronte mercato in ambito calcistico. Certo, è innegabile la presenza di superpotenze qatariote o saudite in pieno ...Secondo l’autorevole quotidiano, l’UEFA pare stia per annunciare della sanzioni contro dieci società, tra cui Barcellona, Paris Saint-Germain, Olympique Marsiglia, Juventus, Roma e Inter per la violaz ...La Juventus cercherà di rialzarsi al più presto dopo il pari ottenuto contro la Samp che per ora la allontana dalla vetta della classifica.