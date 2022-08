Draghi a Rimini: «L’Italia ce la farà, con qualsiasi governo. Isolarci non è nel nostro interesse» (Di mercoledì 24 agosto 2022) Due standing ovation al meeting di Cl per il presidente del Consiglio: «Giovani speranza della politica. In due anni il maggiore calo del debito in rapporto al Pil dal Dopoguerra» Leggi su corriere (Di mercoledì 24 agosto 2022) Due standing ovation al meeting di Cl per il presidente del Consiglio: «Giovani speranza della politica. In due anni il maggiore calo del debito in rapporto al Pil dal Dopoguerra»

CottarelliCPI : Sto ascoltando il discorso di Draghi a Rimini. Una domanda sorge. Ma perché mai non gli è stato consentito di finire il suo lavoro? - EnricoLetta : Ascolto il discorso di grande orgoglio ???? ed ???? di #Draghi a Rimini. E poi penso che #Salvini, #Berlusconi e #Conte… - Palazzo_Chigi : In diretta l'intervento del Presidente Mario Draghi alla 43esima edizione del “Meeting per l’amicizia tra i popoli”… - Irenemammoli : RT @ederoclite: Ho ascoltato #Draghi al Meeting di Rimini e subito la testa è corsa alla campagna elettorale e al livello infimo che è stat… - calabria_viva : RT @Ettore_Rosato: L'Italia che Mario #Draghi sta rappresentando oggi con le sue parole al Meeting di Rimini guarda al futuro. È l'Italia c… -