Curiosità: c’è una squadra beneventana che va a caccia dello Scudetto (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Due canestri, due squadre pronte a sfidarsi e una palla a spicchi. Non parliamo di pallacanestro ma della sua variante da spiaggia, il Sand Basket, disciplina che sta attirando sempre più appassionati anche in Italia. La strada da percorrere affinché diventi uno sport d’eccellenza è lunga e tortuosa, ma c’è un gruppo di ragazzi beneventani che ha deciso di percorrerla per vedere dove conduce. Tutto è nato per gioco, ma è stato un gioco talmente bello da sfociare in una qualificazione per le finali Scudetto in programma a inizio settembre a Scauri. A raccontare ad Anteprima24.it i passaggi di un’avventura affascinante è Raffaele Puzio, capitano della neonata Mata Leao Benevento, pronta a dare battaglia per arrivare più avanti possibile nella corsa al tricolore: “Siamo innanzitutto un gruppo di amici con un passato comune sui campi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Due canestri, due squadre pronte a sfidarsi e una palla a spicchi. Non parliamo di pallacanestro ma della sua variante da spiaggia, il Sand Basket, disciplina che sta attirando sempre più appassionati anche in Italia. La strada da percorrere affinché diventi uno sport d’eccellenza è lunga e tortuosa, ma c’è un gruppo di ragazzi beneventani che ha deciso di percorrerla per vedere dove conduce. Tutto è nato per gioco, ma è stato un gioco talmente bello da sfociare in una qualificazione per le finaliin programma a inizio settembre a Scauri. A raccontare ad Anteprima24.it i passaggi di un’avventura affascinante è Raffaele Puzio, capitano della neonata Mata Leao Benevento, pronta a dare battaglia per arrivare più avanti possibile nella corsa al tricolore: “Siamo innanzitutto un gruppo di amici con un passato comune sui campi ...

LucaAbete : 'Lui continuerà a vivere in quei ragazzi che cercano l’eccellenza, nei ricercatori che inseguono un obiettivo, in c… - PagellaPolitica : Curiosità: nella lista dei candidati del Movimento 5 stelle c’è la professoressa Ida Carmina, ex sindaca di Porto E… - umbe21 : RT @emmecola: C'è molta curiosità intorno a @PossibileIt e al suo programma per le #Elezioni2022, ma siccome molti sono intimoriti dal file… - Ilconformista20 : @fffitalia Solo una curiosità, premetto che sono per il dimezzamento della produzione industriale e per l'abolizion… - lorna_toon : @majap @AleGuerani @smallyesbigno @Aramcheck76 @semioticmonkey Porto reggiseni rigidi per mascherare il fatto che h… -