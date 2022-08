Come (e dove) cambia il grande gioco del petrolio (Di mercoledì 24 agosto 2022) Per capire cosa succederà all’industria petrolifera globale, e quali conseguenze dovrà affrontare l’Europa nell’imminente futuro, è necessario guardare a Oriente. È qui, infatti, che si deciderà il grande gioco del petrolio russo, al momento colpito dalle sanzioni Ue ma soltanto in maniera parziale, in attesa della stangata finale prevista per la fine del 2022. La InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 24 agosto 2022) Per capire cosa succederà all’industria petrolifera globale, e quali conseguenze dovrà affrontare l’Europa nell’imminente futuro, è necessario guardare a Oriente. È qui, infatti, che si deciderà ildelrusso, al momento colpito dalle sanzioni Ue ma soltanto in maniera parziale, in attesa della stangata finale prevista per la fine del 2022. La InsideOver.

_Nico_Piro_ : il mercato dei taxi dove sono scomparsi 1/4 dei medallion cioè delle licenze e Uber sta occupando spazi con il suo… - lucianonobili : Mica come in Italia dove il governo Draghi l’ha abbassata al 5% - Link4Universe : Partiti che possono non sembrarvi così pericolosi come dicono tutti, in una situazione di emergenza, per propria id… - 2010Smeraldo : RT @AnitaCecolin: Pagare in contanti è un atto di libertà. Nessuno deve sapere come e dove spendiamo i nostri soldi. (art. 693 C. P.) - lugliononzero : @lucam7991 @WITALIAMEK @stanzaselvaggia Per fortuna che in seconda battuta ti sei ricordato da dove partiva il mio… -