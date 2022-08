Cessione Samp, spunta un altro gruppo dagli USA (Di mercoledì 24 agosto 2022) Non solo Cerberus, affiancato alla società londinese RedStone Capital. Oltre al private equity statunitense spunta la candidatura di un altro gruppo finanziario americano per l’acquisto della Sampdoria. Secondo indiscrezioni riportate dal Sole 24 Ore, si sarebbe infatti fatto avanti un player d’Oltreoceano, che starebbe valutando la struttura della possibile operazione sul club blucerchiato. Resta comunque L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 24 agosto 2022) Non solo Cerberus, affiancato alla società londinese RedStone Capital. Oltre al private equity statunitensela candidatura di unfinanziario americano per l’acquisto delladoria. Secondo indiscrezioni riportate dal Sole 24 Ore, si sarebbe infatti fatto avanti un player d’Oltreoceano, che starebbe valutando la struttura della possibile operazione sul club blucerchiato. Resta comunque L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

