Calciomercato Juventus, McKennie flop: inserito in uno scambio (Di mercoledì 24 agosto 2022) Weston McKennie ha dimostrato sempre di più di essere considerato come un giocatore adatto per buone squadra, ma forse la Juve è troppo. In queste ultime stagioni la Juventus ha ha avuto un grossissimo ritardo nei confronti delle milanesi, per questo motivo sarà davvero importante riuscire a rialzarsi e creare la miglior squadra possibile per poter vincere il campionato, con Weston McKennie dunque in questo momento continua a essere un punto di domanda. LaPresseIn questa stagione la Juventus partita sicuramente con il piede giusto grazie alla bellissima vittoria contro il Sassuolo per 3-0, con McKennie che è stato titolare del successo e che tutto sommato ha anche convinto. Peccato però che lo statunitense non possa essere assolutamente considerato come un giocatore adatto per poter raggiungere grandi ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 24 agosto 2022) Westonha dimostrato sempre di più di essere considerato come un giocatore adatto per buone squadra, ma forse la Juve è troppo. In queste ultime stagioni laha ha avuto un grossissimo ritardo nei confronti delle milanesi, per questo motivo sarà davvero importante riuscire a rialzarsi e creare la miglior squadra possibile per poter vincere il campionato, con Westondunque in questo momento continua a essere un punto di domanda. LaPresseIn questa stagione lapartita sicuramente con il piede giusto grazie alla bellissima vittoria contro il Sassuolo per 3-0, conche è stato titolare del successo e che tutto sommato ha anche convinto. Peccato però che lo statunitense non possa essere assolutamente considerato come un giocatore adatto per poter raggiungere grandi ...

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc ha l’accordo con l’@OM_Officiel per #Milik - DiMarzio : .@juventusfc, avanza #Milik per l'attacco. Adesso si procederà per arrivare alla chiusura. ?? #Calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc cerca l'accordo col @PSG_inside per #Paredes: ci pensa anche la @OfficialASRoma ?? - GabrieleMucill1 : Ma quelli che dicono che BISOGNA dare 8,5 a Depay ( NON METTO IN DISCUSSIONE IL GIOCATORE ) sono gli stessi che era… - whtylly : RT @SkySport: ULTIM'ORA #MERCATO #Juventus, domani incontro con gli agenti di #Milik: c'è l'accordo con il #Marsiglia. Si prova a chiudere… -