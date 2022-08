Bundesliga | DFB | “Dominio Bayern Monaco un problema nato da errore 12 anni fa”

(Di mercoledì 24 agosto 2022) “Possiamo essere orgogliosi di avere un club tedesco di tale caratura, ma la distanza che si è creata con gli altri club è triste, e sta aumentando. È unche abbiamo creato noi stessi con la gestione dei diritti tv: la decisione è stata presa ormai 12fa, e mi stupisco che tifosi e addetti ai lavori se ne accorgano solo ora, ormai è tardi”. Questo il quadro desolante disegda Heribert Bruchhagen in merito alla situazione che si è creata nellatedesca, dove ilvince ormai da dieci, e pure l’inizio di questa stagione non lascia presagire nulla di diverso per l’immediato futuro. Il dirigente, da 15nel consiglio della DFB (la Federcalcio tedesca), nell’intervista rilasciata a Sport1 ha continuato: “Il ...

Sms_Ita : La @DFB ha deciso di fronteggiare le perdite di bilancio intensificando la vendita dei diritti TV per aumentare le… - alessioporcubv : Forse sarebbe meglio iniziare ad osservare con attenzione la posizione di Seoane. In quest'inizio di stagione il Le… -

TUTTO mercato WEB

Dal canto suo l'Eintracht, dopo aver rifilato un secco 4 - 0 al Magdeburg nei trentaduesimi di finale dellaPokal, é franato nella prima giornata diperdendo 6 - 1 contro il Bayern ...... nell'anticipo della prima giornata di, ospitava il Bayern di Monaco e non è andata a ... Prima di perdere con il Bayern l'Eintracht aveva disintegrato per 4 - 0, nel primo turno della... Bundesliga già decisa Il dirigente DFB: "Commesso un grave errore 12 anni fa" Questo il quadro desolante disegnato da Heribert Bruchhagen in merito alla situazione che si è creata nella Bundesliga tedesca ... Il dirigente, da 15 anni nel consiglio della DFB (la Federcalcio ...Il ticinese Simone Rapp, passato in giugno al Karlsruhe, ha già trovato le prime reti sia in campionato che in Coppa.