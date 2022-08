Borsa: apre in lieve calo, Ftse Mib - 0,36% (Di mercoledì 24 agosto 2022) Avvio leggermente negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una perdita dello 0,36%, l'Ftse All share dello 0,35%. . 24 agosto 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022) Avvio leggermente negativo per Piazza Affari: il primo indiceMib segna una perdita dello 0,36%, l'All share dello 0,35%. . 24 agosto 2022

