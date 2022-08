QN Motori

LaStradale di Andrea Levy , la prima a essere stata consegnata al mondo , ha scelto Historic Minardi Day per scendere in pista con un nuovo assetto damondiale. Appuntamento il ......45 scenderà in pista al volante della Tyrrell P34/02 del 1976 per uno Shakedown in... Aldo Costa, nella giornata di sabato, scenderà in pista con laStradale EXP da 500 CV, Pierluigi ... Anteprima Dallara Stradale all'Historic Minardi Day con livrea speciale che omaggia “The Pass” di Zanardi Sono passati 23 anni da quando Bmw Italia ha siglato con il Grand Hotel Villa d’Este la partnership per rivitalizzare il Concorso d’eleganza nato nel 1929 come vetrina per presentare ...