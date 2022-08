Zona_Wrestling : AEW: Jericho pretende spiegazioni da Daniel Garcia, confronto tra i due questa notte a Dynamite… - zazoomblog : AEW: Tony Khan ha vietato a Nick Gage di parlare di una controversia avvenuta nel match contro Jericho - #vietato… - Zona_Wrestling : AEW: Tony Khan ha vietato a Nick Gage di parlare di una controversia avvenuta nel match contro Jericho… - Zona_Wrestling : Chris Jericho: 'La WWE senza Vince McMahon all'inizio migliorerà ma poi sarà un problema' - IsolaWrestling : CHRIS JERICHO MOSTRA IL RACCAPRICCIANTE INFORTUNIO ALL’ALLUCE SUBITO DURANTE L’AEW DYNAMITE -

The Shield Of Wrestling

CM Punk è tornato inDopo il match tra Chrise Jon Moxley, vinto dal campione in carica per sottomissione, è risuonata a sorpresa la musica di CM Punk, mandando in visibilio i fan del ...Ora i fan del wrestling possono dare uno sguardo alle star dicome Kenny Omega, Thunder Rosa, Hangman Page, Chris, Abadon, Yuka Sakazaki e Hikaru Shida. Il motore del gioco e i modelli ... Chris Jericho: 7 punti di sutura dopo AEW Dynamite In those ways, he was essentially AEW before Tony Khan ... Kenny Omega and Chris Jericho at or near the top of the card. Instead, he opted to go back to WWE to achieve what he felt were ...Cody Rhodes ha lasciato l'AEW a febbraio, e i fan ne sono rimasti certamente sorpresi. Prima del suo abbandono, è stato uno dei punti di forza della compagnia. Durante la sua permanenza, ha contribuit ...