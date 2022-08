Su Canale 5 la commedia sulla crescita con Raoul Bova, Edoardo Leo, Marco Giallini e Rosabell Laurenti-Sellers (Di martedì 23 agosto 2022) Prendi un quarantenne belloccio e single e una diciassettenne che appare all’improvviso affermando di essere sua figlia. Aggiungi l’amico e coinquilino saggio del bel quarantenne, il nonno sui generis della presunta figlia e l’intelaiatura di Buongiorno papà è servita. Il film, in onda stasera alle 21,20 su Canale 5, può contare su un cast che mette insieme Raoul Bova, Edoardo Leo, Marco Giallini, Nicole Grimaudo e Rosabell Laurenti Sellers. Raoul Bova e Rocìo Muñoz Morales guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 23 agosto 2022) Prendi un quarantenne belloccio e single e una diciassettenne che appare all’improvviso affermando di essere sua figlia. Aggiungi l’amico e coinquilino saggio del bel quarantenne, il nonno sui generis della presunta figlia e l’intelaiatura di Buongiorno papà è servita. Il film, in onda stasera alle 21,20 su5, può contare su un cast che mette insiemeLeo,, Nicole Grimaudo ee Rocìo Muñoz Morales guarda le foto ...

AnnaMancini81 : Buongiorno papà film Canale 5 – trama, cast, finale - MontiFrancy82 : Martedì 23 agosto, in prima serata su Canale 5, va in onda la commedia diretta da @edoardoleo “Buongiorno papà” - SMSNEWSOFFICIAL : Martedì 23 agosto, in prima serata su Canale 5, va in onda la commedia diretta da @edoardoleo “Buongiorno papà” - SMSNEWSOFFICIAL : Martedì 23 agosto, in prima serata su Canale 5, va in onda la commedia diretta da Edoardo Leo “Buongiorno papà” - AnnaMancini81 : Ma che bella sorpresa film Canale 5 – trama, cast, finale -