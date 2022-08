FirenzePost : Sorelle di Arezzo salvate da bagnini a quattro zampe. Tragedia evitata a Montalto di Castro - baietrusca55 : Montalto - Cani bagnino salvano due sorelle di Arezzo e una 52enne - Bruna71347573 : RT @intoscana: In vacanza a Montalto di Castro, un labrador e un golden retriever soccorrono le ragazze di Arezzo di 20 e 25 anni finite in… - Nazione_Arezzo : Due sorelle salvate in mare dai cani: applauso dei bagnanti all'arrivo in spiaggia - intoscana : In vacanza a Montalto di Castro, un labrador e un golden retriever soccorrono le ragazze di Arezzo di 20 e 25 anni… -

Gli animali addestrati al soccorso le raggiungono in un vortice di corrente e le trainano a riva: la gioia e la foto insieme delle ...NewTuscia - MONTALTO - Finite in una buca formatasi a causa delle correnti marine, duedi 20 e 25 anni, turiste diche stavano facendo il bagno a Montalto, sono state tratte in salvo da cani - bagnino. L'intervento è avvenuto intorno alle 17.00, quando le due ragazze, non ...MONTALTO DI CASTRO - Si sono fatte fotografare con loro, i salvatori, eroi di un pomeriggio di agosto che avrebbe potuto trasformarsi i tragedia. Due sorelle di Arezzo in vacanza a Montalto di Castro, ...Come veri e propri “eroi” del cinema si tuffano in mare e salvano i bagnanti in difficoltà. Nella settimana centrale di agosto, nelle giornate in cui le spiagge sono ...