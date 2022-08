San Giorgio del Sannio, vigile litiga con cantautore e travolge con l’auto i suoi strumenti (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti San Giorgio del Sannio (Bn) – Doveva essere una serata di musica e di festa ma quella di domenica scorsa si è rivelata un piccolo incubo per il musicista sangiorgese Gianfrancesco Cataldo, in arte Gavio. Il cantautore sannita avrebbe dovuto esibirsi nello scenario del Parco Urbano per la rassegna “Note d’Estate”, ma pochi minuti prima del suo concerto è stato avvicinato da un vigile che gli ha intimato di cambiare la disposizione di strumenti e smontare dunque tutta l’attrezzatura. A nulla sono bastate le spiegazioni dell’artista, che ha ribadito di poter disporre dello spazio per la sua performance come da accordi con l’amministrazione. Il vigile, non vedendo soddisfatte le sue richieste, si è messo alla guida dell’auto di servizio passando ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Sandel(Bn) – Doveva essere una serata di musica e di festa ma quella di domenica scorsa si è rivelata un piccolo incubo per il musicista sangiorgese Gianfrancesco Cataldo, in arte Gavio. Ilsannita avrebbe dovuto esibirsi nello scenario del Parco Urbano per la rassegna “Note d’Estate”, ma pochi minuti prima del suo concerto è stato avvicinato da unche gli ha intimato di cambiare la disposizione die smontare dunque tutta l’attrezzatura. A nulla sono bastate le spiegazioni dell’artista, che ha ribadito di poter disporre dello spazio per la sua performance come da accordi con l’amministrazione. Il, non vedendo soddisfatte le sue richieste, si è messo alla guida deldi servizio passando ...

