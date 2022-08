Salernitana, doppio colpo dal Torino: Iervolino punta Izzo e Verdi (Di martedì 23 agosto 2022) Salernitana, asse di mercato con il Torino: il presidente Danilo Iervolino ha puntato Izzo e Verdi, la strategia dei campani. Il Torino, dopo i quattro punti conquistati in due partite contro Monza e Lazio, vuole regalare a Juric i colpi richiesti per potenziare la rosa. La strada è liberarsi di alcuni esuberi come Izzo, Verdi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 23 agosto 2022), asse di mercato con il: il presidente Danilohato, la strategia dei campani. Il, dopo i quattro punti conquistati in due partite contro Monza e Lazio, vuole regalare a Juric i colpi richiesti per potenziare la rosa. La strada è liberarsi di alcuni esuberi comeQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AlessandroPalm : Doppio 1-0 contro Salernitana e Cremonese con reti di un mediano su tiro deviato e di uno stopper su azione di calcio d'angolo. José ?? - LALAZIOMIA : E' doppio 0-0 nei primi anticipi: Lazio e Salernitana non sfondano contro Torino e Udinese - zazoomblog : Serie A doppio 0-0 Udinese-Salernitana e Torino-Lazio - #Serie #doppio #Udinese-Salernitana - LALAZIOMIA : Serie A: doppio pareggio a reti bianche per Torino-Lazio e Udinese-Salernitana - RaiNews - infoitsport : Serie A, doppio zero a zero tra Torino-Lazio e Udinese-Salernitana -