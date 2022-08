Prepariamoci | il trend vichingo sta arrivando

Leggi su iodonna

(Di martedì 23 agosto 2022) Ambientata 172 anni prima gli eventi di Il trono di spade, la nuova serie Sky House of the dragon vede protagonista la principessa Rhaenyra Targaryen. Che negli anni giovanili è interpretata dall’attrice australiana Amelia May Alcock, con una serie di pettinature biondo platino chiarissimo in uno stilemoderno che è già tendenza. House of the Dragon: personaggi e protagonisti guarda le foto Rhaenyra e ilche conquista tutti La serie più attesa dell’estate 2022 è arrivata, e con lei tutto il corollario di avvincenti pettinature ...