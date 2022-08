“Perché mi guardi?”. Poi la follia, la telecamera di sorveglianza riprende tutto: 15enne in fin di vita (Di martedì 23 agosto 2022) Accoltella un 15enne per uno sguardo ”di troppo”. Un 27enne è stato arrestato dai carabinieri per aver accoltellato un ragazzino fuori da un centro commerciale di Busnago, in provincia di Milano. Il giovane è stato trovato a terra nella sala giochi del centro commerciale con una grave ferita all’altezza del diaframma ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza dove è stato operato d’urgenza. Il quindicenne si trova ancora all’ospedale, ricoverato in terapia intensiva. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Milano, intervenuti sul posto dopo la chiamata d’emergenza, i due non si conoscevano e si sono trovati davanti del centro commerciale. Qui sarebbe scattata una lite per ”uno sguardo di troppo”, sfociata poi nell’accoltellamento. Accoltella un 15enne a Milano, 27enne in manette Accoltella un ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 agosto 2022) Accoltella unper uno sguardo ”di troppo”. Un 27enne è stato arrestato dai carabinieri per aver accoltellato un ragazzino fuori da un centro commerciale di Busnago, in provincia di Milano. Il giovane è stato trovato a terra nella sala giochi del centro commerciale con una grave ferita all’altezza del diaframma ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza dove è stato operato d’urgenza. Il quindicenne si trova ancora all’ospedale, ricoverato in terapia intensiva. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Milano, intervenuti sul posto dopo la chiamata d’emergenza, i due non si conoscevano e si sono trovati davanti del centro commerciale. Qui sarebbe scattata una lite per ”uno sguardo di troppo”, sfociata poi nell’accoltellamento. Accoltella una Milano, 27enne in manette Accoltella un ...

RAP97LINE : PERCHÉ MI GUARDI COSÌ!??!?!?! - Paroledipaola : @Bett1b Guardi che qua l'unica ignorante che ripete a pappagallo le fake news della destra no euro è lei. Sono conv… - CateniAndrea : @539th @CarloCalenda @matteorenzi @raffaellapaita @ManuelaArata Ma perché guardi i candidati? Io voto il partito, s… - themvonknows : harry perché guardi gli altri ragazzi nudi non ti piaccio più ?? - canislupus80 : @il_pat @Anna26648966 @livic751 @Erica55902833 Guardi che non lo stabilisce la politica se una domanda sia da accog… -

L'Italia primatista mondiale Avete presente quella cosa lì chiamata Italia Fa acqua da tutte le parti e non solo perché è una penisola. Ma tutto di questo paese non va: la politica, l'economia, la bioetica, la ... ti guardi da ... Nucleare illogico e dannoso, utile solo ai signori dell'atomo. Parla la responsabile del Kyoto Club, Corrado: "Ciò che dice la scienza non ... C'è però chi come Calenda dice che è inutile parlarne perché non c'è possibilità di stoccaggio. Guardi, questa è un'obiezione novecentesca. Per fortuna la scienza e la tecnologia sono andate e vanno ... News Prima Avete presente quella cosa lì chiamata Italia Fa acqua da tutte le parti e non soloè una penisola. Ma tutto di questo paese non va: la politica, l'economia, la bioetica, la ... tida ...C'è però chi come Calenda dice che è inutile parlarnenon c'è possibilità di stoccaggio., questa è un'obiezione novecentesca. Per fortuna la scienza e la tecnologia sono andate e vanno ... "Perché mi guardi": 15enne accoltellato al centro commerciale