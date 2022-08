Pastorello dalla sede dell’Inter: “Incontro per Acerbi? L’Inter è stata onesta con noi!” (Di martedì 23 agosto 2022) Come vi abbiamo riportato qualche minuto fa, Federico Pastorello, agente di Francesco Acerbi, aveva in programma un Incontro nella sede delL’Inter per discutere del probabile arrivo del centrale laziale in Lombardia. L’Incontro è finito pochi minuti fa, con il procuratore che si è lasciato andare rispondendo a qualche domanda a rigurado. Pastorello Acerbi Inter“È andata bene, abbiamo fatto solo il punto della situazione, è noto che L’Inter cerchi un difensore centrale. Vediamo se sarà Acerbi o un altro, devo essere sincero sono stati onesti nel confermare che ci sono altre piste. Il ragazzo essendo italiano e avendo già lavorato con Inzaghi può essere uno dei candidati. Però abbiamo fatto un piccolo ... Leggi su rompipallone (Di martedì 23 agosto 2022) Come vi abbiamo riportato qualche minuto fa, Federico, agente di Francesco, aveva in programma unnellaper discutere del probabile arrivo del centrale laziale in Lombardia. L’è finito pochi minuti fa, con il procuratore che si è lasciato andare rispondendo a qualche domanda a rigurado.Inter“È andata bene, abbiamo fatto solo il punto della situazione, è noto checerchi un difensore centrale. Vediamo se sarào un altro, devo essere sincero sono stati onesti nel confermare che ci sono altre piste. Il ragazzo essendo italiano e avendo già lavorato con Inzaghi può essere uno dei candidati. Però abbiamo fatto un piccolo ...

