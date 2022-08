(Di martedì 23 agosto 2022): Hercberg attacca la nostra Antitrust ma lo stessodell’algoritmo, e adotta modifiche – “Si corregge il giudizio sull’olio extravergine d’oliva, ma l’impostazione del sistema di etichettatura resta sbagliata e fuorviante” – “Argomentazioni assurde? Vergognose strumentalizzazioni politiche? Se fossi in Serge Hercberg ci andrei piano con le parole. Piuttosto, invece di attaccare chiunque metta in dubbio il suo sistema di etichettatura a colori, ci spieghi come mai nei giorni scorsi lo stessodella– di concerto con le autorità competenti degli altri paesi in cui si sta sperimentando il– ha deciso di ...

... ha sottolineato il sottosegretario. "Per il quinto anno consecutivo - ha aggiunto - la ... È la nostra miglior risposta ale la via da seguire per una migliore alimentazione".... tutelati (no al) e promossi'. 'I Distretti del cibo, istituiti con la legge 205 del 27 dicembre 2017, costituiscono - ha ricordato- un nuovo modello di sviluppo per l'... Nutriscore - Centinaio: ministero salute francese riconosce limiti - RomaDailyNews L'Italia si schiera compatta contro le esternazioni di Serge Hercberg, l'uomo accreditato come il fondatore del Nutriscore, l'etichetta nutrizionale a ...