Non si sa ancora come facevano sesso i dinosauri (Di martedì 23 agosto 2022) È difficile ricostruirlo dai fossili, ma alcune ipotesi ci sono: una dice che i T-Rex avevano il pene Leggi su ilpost (Di martedì 23 agosto 2022) È difficile ricostruirlo dai fossili, ma alcune ipotesi ci sono: una dice che i T-Rex avevano il pene

marcocappato : Pennette con firme digitali sono intanto state accettate ovunque per il deposito della Lista referendum e democrazi… - gippu1 : Come ha notato anche Tonali, il #Milan ha bisogno ancora di qualche giorno per uscire dalla sindrome un po' jovanot… - Agenzia_Ansa : Quattro anni fa Greta Thunberg iniziò a non andare a scuola il venerdì per chiedere ai politici svedesi di affronta… - GrainSand__Anja : RT @VentagliP: Buongiorno naviganti tra i #VentagliDiParole e buon #23agosto! Oggi e domani ci farà compagnia un nostro #. Il caldo è a… - robymark1 : RT @valy_s: “le SANZIONI avevano oggi pesano più PIÙ SU DI NOI che la #Russia, oggi non possono essere ancora sostenute” #ZonaBianca Vero @… -