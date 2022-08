Muore cadendo dal quarto piano: mistero sul giovane Denny, 'Vogliamo giustizia' (Di martedì 23 agosto 2022) Livorno, una vicenda su cui indagano i carabinieri. La famiglia e gli amici non credono all'atto ... Leggi su lanazione (Di martedì 23 agosto 2022) Livorno, una vicenda su cui indagano i carabinieri. La famiglia e gli amici non credono all'atto ...

fanpage : La tragedia nella notte tra domenica e lunedì. Soccorso in piena notte, il giovane è deceduto qualche ora dopo in o… - lacittanews : Denny Magina, 29 anni, è morto cadendo dal quarto piano di una casa. Secondo gli amici non si è trattato di un suic… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: La tragedia nella notte tra domenica e lunedì. Soccorso in piena notte, il giovane è deceduto qualche ora dopo in ospedale. De… - ParliamoDiNews : Monte Macina: Rebecca Aretini muore cadendo da un dirupo durante un`escursione in Garfagnana col fidanzato #lucca… - Frankf1842 : RT @fanpage: La tragedia nella notte tra domenica e lunedì. Soccorso in piena notte, il giovane è deceduto qualche ora dopo in ospedale. De… -