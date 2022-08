Morto a sei anni Ivan: per lui Montalbano di Fasano si trasformò in Disneyland Puglia, due bambini deceduti in due giorni (Di martedì 23 agosto 2022) La malattia ha avuto il sopravvento. Ivan, sei anni, di Montalbano di Fasano è Morto nelle scorse ore, nella sua casa. La comunità si era mobilitata per il bambino tanto da trasformare la frazione, praticamente, in Disneyland. L'articolo Morto a sei anni Ivan: per lui Montalbano di Fasano si trasformò in Disneyland <small class="subtitle">Puglia, due bambini deceduti in due giorni</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 23 agosto 2022) La malattia ha avuto il sopravvento., sei, didinelle scorse ore, nella sua casa. La comunità si era mobilitata per il bambino tanto da trasformare la frazione, praticamente, in. L'articoloa sei: per luidisiin , duein due proviene da Noi Notizie..

