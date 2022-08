“Lo deve solo a me!” | svelati retroscena per Amadeus | il conduttore incassa il colpo

Leggi su direttanews

(Di martedì 23 agosto 2022) L’ironicodella carriera di, ildel Festival di Sanremore il: rivelazioni del collega(Rai Play)A parlare diquesta volta è il suo amico, fratello e collega Fiorello. Inseparabili da sempre, i due talentuosi showman sono in vacanza insieme, con le corrispettive mogli. Mentre si godono il periodo di relaxè in pieno fermento per il cast della prossima edizione del Festival di Sanremo. Anche quest’anno, per la quarta volta, a condurlo sarà, con al suo fianco molto probabilmente la sua spalla destra Fiorello. Anche l’anno scorso ilaveva dichiarato che senza Fiorello non se la sarebbe mai sentita a condurre lo ...