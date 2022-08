Juventus, scelta la destinazione di Fagioli: rimane in Serie A! (Di martedì 23 agosto 2022) La Juventus ieri sera ha strappato un pareggio striminzito contro una Sampdoria che a dire la verità, forse, avrebbe meritato anche qualcosa di più, se non foss’altro per il fatto che si era resa protagonista sin da subito della partita con una traversa, mettendo in pericolo gli uomini di Allegri dal primo all’ultimo minuto. Il rimpianto dei bianconeri rimane il solo gol annullato a Rabiot per fuorigioco di Vlahovic, ieri fuori contesto per via dei pochi palloni fornitigli, e dell’azione di Cuadrado. Fagioli Calciomercato JuventusIl confronto di ieri tra i doriani ed i bianconeri tuttavia non si sarebbe soffermato al solo campo, ma si sarebbe esteso anche nelle camerae caritatis del calciomercato. Secondo quanto riportato infatti da Alfredo Pedullà, la Sampdoria avrebbe superato Cremonese e Monza nella corsa al ... Leggi su rompipallone (Di martedì 23 agosto 2022) Laieri sera ha strappato un pareggio striminzito contro una Sampdoria che a dire la verità, forse, avrebbe meritato anche qualcosa di più, se non foss’altro per il fatto che si era resa protagonista sin da subito della partita con una traversa, mettendo in pericolo gli uomini di Allegri dal primo all’ultimo minuto. Il rimpianto dei bianconeriil solo gol annullato a Rabiot per fuorigioco di Vlahovic, ieri fuori contesto per via dei pochi palloni fornitigli, e dell’azione di Cuadrado.CalciomercatoIl confronto di ieri tra i doriani ed i bianconeri tuttavia non si sarebbe soffermato al solo campo, ma si sarebbe esteso anche nelle camerae caritatis del calciomercato. Secondo quanto riportato infatti da Alfredo Pedullà, la Sampdoria avrebbe superato Cremonese e Monza nella corsa al ...

