Juventus, Capello boccia Milik: “Non è un giocatore che fa la differenza, serve più qualità” (Di martedì 23 agosto 2022) Nelle ultime ore la Juventus, viste le difficoltà per arrivare a Memphis Depay, ha deciso di accelerare la trattativa per portare Arkadiusz Milik a Torino. Il nome dell’attaccante polacco, però, ha fatto storcere il naso a molti tifosi e addetti ai lavori. Anche l’ex tecnico bianconero Fabio Capello, nel corso di un intervento a Sku Sport, ha decisamente bocciato l’eventuale acquisto di Milik: “Sento parlare di Milik, ma non è un giocatore che fa la differenza. serve un attaccante che abbia più qualità. Il polacco non è quello che i tifosi bianconeri sognano di vedere nella loro squadra. E’ un buon giocatore, può essere inserito nella rosa, ma niente di più”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Nelle ultime ore la, viste le difficoltà per arrivare a Memphis Depay, ha deciso di accelerare la trattativa per portare Arkadiusza Torino. Il nome dell’attaccante polacco, però, ha fatto storcere il naso a molti tifosi e addetti ai lavori. Anche l’ex tecnico bianconero Fabio, nel corso di un intervento a Sku Sport, ha decisamenteto l’eventuale acquisto di: “Sento parlare di, ma non è unche fa laun attaccante che abbia più. Il polacco non è quello che i tifosi bianconeri sognano di vedere nella loro squadra. E’ un buon, può essere inserito nella rosa, ma niente di più”. SportFace.

sportli26181512 : Capello sulla Juventus: 'Milik non è un giocatore che fa la differenza': Alla Juventus serve più un regista o un ri… - sportface2016 : #Juventus, #Capello boccia #Milik: 'Non è un giocatore che fa la differenza, serve più qualità' - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Capello sulla Juventus: 'Sento parlare di Milik, ma non è un giocatore che fa la differenza' - CrapanzanoRobin : RT @TuttoMercatoWeb: Capello sulla Juventus: 'Sento parlare di Milik, ma non è un giocatore che fa la differenza' - TuttoMercatoWeb : Capello sulla Juventus: 'Sento parlare di Milik, ma non è un giocatore che fa la differenza' -