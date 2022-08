Grande Fratello Vip, “strappo alla regola” per il 25 Settembre (Di martedì 23 agosto 2022) Il prossimo 25 Settembre i concorrenti del Grande Fratello Vip potranno momentaneamente abbandonare la Casa per andare a votare. Rientreranno in gioco dopo 5 giorni di quarantena Il prossimo 25 Settembre i concorrenti del Grande Fratello Vip potranno momentaneamente abbandonare la Casa per recarsi nelle loro rispettive città e votare alle Elezioni Politiche. Prima di poter rientrare in gioco, anticipa Giuseppe Candela su Dagospia, i “vipponi” dovranno osservare cinque giorni di quarantena, come previsto dalle normative approntate dalla produzione del reality. Le prime settimane di programmazione della settima edizione del Grande Fratello Vip, in partenza il 19 Settembre su Canale 5 sempre con la conduzione di ... Leggi su zon (Di martedì 23 agosto 2022) Il prossimo 25i concorrenti delVip potranno momentaneamente abbandonare la Casa per andare a votare. Rientreranno in gioco dopo 5 giorni di quarantena Il prossimo 25i concorrenti delVip potranno momentaneamente abbandonare la Casa per recarsi nelle loro rispettive città e votare alle Elezioni Politiche. Prima di poter rientrare in gioco, anticipa Giuseppe Candela su Dagospia, i “vipponi” dovranno osservare cinque giorni di quarantena, come previsto dalle normative approntate dproduzione del reality. Le prime settimane di programmazione della settima edizione delVip, in partenza il 19su Canale 5 sempre con la conduzione di ...

