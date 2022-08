Gazzetta: Allegri è riuscito a rendere innocuo Vlahovic, come sciupare un investimento da 80 milioni (Di martedì 23 agosto 2022) Ieri la Juventus non è riuscita ad andare oltre uno striminzito 0-0 contro la Sampdoria. A colpire è stata soprattutto la staticità di Vlahovic, che alla fine del primo tempo aveva toccato meno palloni di qualunque altro giocatore in campo, portieri inclusi. Il serbo è sembrato parecchio isolato e dunque assolutamente inoffensivo. La Gazzetta dello Sport ne scrive, attribuendone la responsabilità al tecnico, Massimiliano Allegri. “Dal lato opposto il non gioco di Allegri è preoccupante, perché ieri sera la Juve aveva comunque in squadra Vlahovic, il miglior prototipo di centravanti espresso dalla Serie A nelle ultime stagioni. Allegri è riuscito a renderlo innocuo, la Juve non lo ha mai cercato né trovato. I report su Vlahovic sono ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 agosto 2022) Ieri la Juventus non è riuscita ad andare oltre uno striminzito 0-0 contro la Sampdoria. A colpire è stata soprattutto la staticità di, che alla fine del primo tempo aveva toccato meno palloni di qualunque altro giocatore in campo, portieri inclusi. Il serbo è sembrato parecchio isolato e dunque assolutamente inoffensivo. Ladello Sport ne scrive, attribuendone la responsabilità al tecnico, Massimiliano. “Dal lato opposto il non gioco diè preoccupante, perché ieri sera la Juve aveva comunque in squadra, il miglior prototipo di centravanti espresso dalla Serie A nelle ultime stagioni.a renderlo, la Juve non lo ha mai cercato né trovato. I report susono ...

