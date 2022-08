Ferdinando Giordano accusa un ex del Grande Fratello Vip: “Fuori dalla Casa per colpa sua”, il retroscena (Di martedì 23 agosto 2022) Lo scorso anno Ferdinando Giordano sarebbe dovuto entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Poi, per motivi fino ad oggi sconosciuti, l’ex concorrente dell’edizione Nip non è più riuscito ad entrare nella Casa. Ferdinando Giordano vuota il sacco: “Ecco perché non sono entrato al Grande Fratello Vip” Oggi, intervistato tra le pagine del settimanale Mio,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 23 agosto 2022) Lo scorso annosarebbe dovuto entrare nelladelVip. Poi, per motivi fino ad oggi sconosciuti, l’ex concorrente dell’edizione Nip non è più riuscito ad entrare nellavuota il sacco: “Ecco perché non sono entrato alVip” Oggi, intervistato tra le pagine del settimanale Mio,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Ferdinando Giordano accusa un ex del Grande Fratello Vip: “Fuori dalla Casa per colpa sua”, il retroscena - Novella_2000 : Ferdinando Giordano svela perché è saltato il suo ingresso al GF Vip 6 e accusa un ex Vippone - IsaeChia : #GfVip, Ferdinando Giordano svela perché è saltato il suo ingresso nella scorsa edizione: “È colpa di un Vippone!”… -